Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом

Игроки выбрали бюджетный способ добраться в Украину
Футбол Евро-2020
21:29
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
фото - Depo

Известный украинский агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что игроки сборной Украины Андрей Пятов и Тарас Степаненко возвращались из Рима лоукостом:

«Пятов и Степаненко вернулись в Украину лоукостом!»

Раздули очередную историю с привкусом то ли зависти, то ли восхищения.

Выскажу свое мнение... Мне всё равно, как они добирались из пункта А в пункт Б. Пусть хоть пешком шли по собственной воле. Для меня главное шоу, которое парни мне дарят во время матча.

Приватная жизнь футболиста, наверное, интересна всем. Но я считаю, что это - сугубо их личное дело,-кого целовать, что кушать и как проводить своё личное время. Приватная жизнь - табу для жёлтой прессы. То, что они не бедные парни, легко догадаться».

Сборная Украины сенсационно добралась до 1/4 Евро-2020, но уступила там англичанам. Обидчики нашей национальной команды уже завтра сразятся в полуфинальном матче с датчанами.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции матча Англия – Дания. Начало – в 22:00.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Тарас Степаненко Андрей Пятов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зинченко пожертвовал призовые за Евро на лечение детей
Зинченко пожертвовал призовые за Евро на лечение детей
Футбол Евро-2020
18:40
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40
Бойко объяснил, почему Брых так рано закончил матч Украина – Англия
Бойко объяснил, почему Брых так рано закончил матч Украина – Англия
Футбол Евро-2020
5 июля 13:08
Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»
Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»
Футбол Евро-2020
5 июля 12:30
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Футбол Евро-2020
5 июля 12:15
Плохие новости из Италии. У Малиновского проблемы со здоровьем
Плохие новости из Италии. У Малиновского проблемы со здоровьем
Футбол Евро-2020
5 июля 10:39

Новости: Футбол

Евро 2020. Италия — Испания. Видео трансляция
Евро 2020. Италия — Испания. Видео трансляция
Евро-2020
21:57
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Евро-2020
21:29
Президент ПСЖ: «Хакими – один из лучших крайних защитников в футболе»
Президент ПСЖ: «Хакими – один из лучших крайних защитников в футболе»
Лига 1 (Франция)
21:16
Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция
Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция
Евро-2020
21:07
Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»
Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»
Евро-2020
21:04
Италия – Испания: стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020
Италия – Испания: стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020
Евро-2020
21:04
Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»
Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»
20:58
«Динамо» хотело купить хорватского нападающего за 3 миллиона евро
«Динамо» хотело купить хорватского нападающего за 3 миллиона евро
Украинская Премьер-лига
20:49
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Серия А (Италия)
20:34
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
12
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости