Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом

Игроки выбрали бюджетный способ добраться в Украину

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Известный украинский агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что игроки сборной Украины Андрей Пятов и Тарас Степаненко возвращались из Рима лоукостом:

«Пятов и Степаненко вернулись в Украину лоукостом!» Раздули очередную историю с привкусом то ли зависти, то ли восхищения. Выскажу свое мнение... Мне всё равно, как они добирались из пункта А в пункт Б. Пусть хоть пешком шли по собственной воле. Для меня главное шоу, которое парни мне дарят во время матча. Приватная жизнь футболиста, наверное, интересна всем. Но я считаю, что это - сугубо их личное дело,-кого целовать, что кушать и как проводить своё личное время. Приватная жизнь - табу для жёлтой прессы. То, что они не бедные парни, легко догадаться».

Сборная Украины сенсационно добралась до 1/4 Евро-2020, но уступила там англичанам. Обидчики нашей национальной команды уже завтра сразятся в полуфинальном матче с датчанами.

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