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Украинский арбитр объяснил красную карточку Даниэльссона после жесткого удара Беседина
Форвард пропустит полгода
Артем Беседин / Фото: FootBoom
Украинский арбитр Сергей Бойко объяснил красную карточку Маркуса Даниэльссона после жесткого фола на Артеме Беседине в матче 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.
«Не всегда игра в мяч – правильное действие. Нужно обращать внимание и на то, что происходит потом. Первоначально Даниэльссон сыграл в мяч, но думал ли он о безопасности Беседина, когда в него играл?
В этом моменте – нет. Есть четкая угроза нанесения травмы – нога была прямая, и игрок не останавливался. Это очень серьезное нарушение».
Ранее стало известно, что Беседин пропустит полгода из-за жуткой травмы.
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