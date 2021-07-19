«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»
Украинский форвард продолжит карьеру в Казахстане
Ранее 25-летний игрок покинул «Львов»
17:01
Юрий Захаркив / Фото - ФК Елгава
Нападающий Юрий Захаркив продолжит карьеру в Казахстане. 25-летнего игрока подписал «Жетысу», сообщает Transfermarkt.
Форвард является воспитанником «Карпат». Также выступал за «Днепр-1», «Тернополь», «Олимпик», словацкий «Михаловце», таджикистанский «Худжанд» и латвийскую «Елгаву».
Последним его клубом был «Львов». В его составе он провел восемь матчей без результативных действий.
Команду футболист покинул в конце мая. С тех пор находится в статусе свободного агента.
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