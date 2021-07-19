Украинский форвард продолжит карьеру в Казахстане

Ранее 25-летний игрок покинул «Львов»

Юрий Захаркив / Фото - ФК Елгава

Нападающий Юрий Захаркив продолжит карьеру в Казахстане. 25-летнего игрока подписал «Жетысу», сообщает Transfermarkt.

Форвард является воспитанником «Карпат». Также выступал за «Днепр-1», «Тернополь», «Олимпик», словацкий «Михаловце», таджикистанский «Худжанд» и латвийскую «Елгаву».

Последним его клубом был «Львов». В его составе он провел восемь матчей без результативных действий.

Команду футболист покинул в конце мая. С тех пор находится в статусе свободного агента.