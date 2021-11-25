Украинский талант «Шахтера» заинтересовал одного из грандов Примеры

Мудрик может пойти на повышение

Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик заинтересовал «Севилью», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По его информации, в Мудрике заинтересован и главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги и спортивный директор команды Рамон Мончи.

«Севилье» интересен Мудрик из-за возраста (20 лет), а также из-за небольшой суммы отступных, ведь по версии портала Transfermarkt украинец стоит всего 900 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.

Напомним, «Шахтер» вылетел из еврокубков после поражения от «Интера».