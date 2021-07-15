Кравец перешел в «Спортинг»
Украинский защитник поделился эмоциями от перехода в испанский клуб
В команде на противоположном фланге уже выступает его соотечественник
17:02
Василий Кравец / Фото - Спортинг Хихон
Защитник Василий Кравец поделился в своем Instagram эмоциями от перехода в хихонский «Спортинг». Клуб арендовал украинца у «Леганеса».
Я рад начать новый этап в Хихоне. Прихожу с обольщением в этот прекрасный город. Очень хочу насладиться стадионом «Эль Молинон» и бороться за максимальные цели со «Спортингом».
Знаю, что такое «Ла Мареона», и теперь хочу ею насладиться. Спасибо затеплый прием. Вперед, «Спортинг»!
Отметим, что на противоположном правом фланге обороны в «Спортинге» играет еще один украинец Богдан Милованов.
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