Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции поддержат до 500 болельщиков. Об этом сообщил куратор фан-тура в Глазго Максим Розенко.
Мы еще в мае начали подавать фанов из Украины на получение британской визы, ведь наша сборная могла сыграть как в Глазго, так и в Лондоне 26 июня. Но, во-первых, это не было массово. Во-вторых, некоторые украинцы, которые сдавали паспорта месяц назад, до сих пор не получили их из консульства.
Свой отпечаток накладывают жесткие карантинные ограничения, которые сейчас действуют на территории Великобритании. Так, украинцам сейчас нужно пройти 10-дневный карантин по прибытии на Туманный Альбион, и пока не совсем понятно, как на законных основаниях обойти это правило. Поэтому, несмотря на это, не стоит ожидать массового приезда фанов из Украины. Это будут единичные случаи.
Другое дело – наша диаспора в Великобритании. Они всегда активны, горячо поддерживают все украинские футбольные команды, которые играют в еврокубках на Туманном Альбионе, покупали сотни билетов на бои Владимира Кличко в Лондоне и Александра Усика в Манчестере.
Поэтому мы вместе с основателем клуба Лобановского в Лондоне Александром Салием решили организовать централизованный фан-тур в Глазго из Лондона. Ожидаем, что вечером 29 июня на «Хэмпден Парк» сборную Украины будут поддерживать до 500 украинцев.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть во вторник, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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