Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков

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Сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции поддержат до 500 болельщиков. Об этом сообщил куратор фан-тура в Глазго Максим Розенко.

Свой отпечаток накладывают жесткие карантинные ограничения, которые сейчас действуют на территории Великобритании. Так, украинцам сейчас нужно пройти 10-дневный карантин по прибытии на Туманный Альбион, и пока не совсем понятно, как на законных основаниях обойти это правило. Поэтому, несмотря на это, не стоит ожидать массового приезда фанов из Украины. Это будут единичные случаи.

Другое дело – наша диаспора в Великобритании. Они всегда активны, горячо поддерживают все украинские футбольные команды, которые играют в еврокубках на Туманном Альбионе, покупали сотни билетов на бои Владимира Кличко в Лондоне и Александра Усика в Манчестере.

Поэтому мы вместе с основателем клуба Лобановского в Лондоне Александром Салием решили организовать централизованный фан-тур в Глазго из Лондона. Ожидаем, что вечером 29 июня на «Хэмпден Парк» сборную Украины будут поддерживать до 500 украинцев.