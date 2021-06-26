Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков

Существуют трудности со въездом в Глазго, где и состоится поединок 1/8 финала Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17:30
Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Фото - УАФ

Сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции поддержат до 500 болельщиков. Об этом сообщил куратор фан-тура в Глазго Максим Розенко.

Мы еще в мае начали подавать фанов из Украины на получение британской визы, ведь наша сборная могла сыграть как в Глазго, так и в Лондоне 26 июня. Но, во-первых, это не было массово. Во-вторых, некоторые украинцы, которые сдавали паспорта месяц назад, до сих пор не получили их из консульства.

Свой отпечаток накладывают жесткие карантинные ограничения, которые сейчас действуют на территории Великобритании. Так, украинцам сейчас нужно пройти 10-дневный карантин по прибытии на Туманный Альбион, и пока не совсем понятно, как на законных основаниях обойти это правило. Поэтому, несмотря на это, не стоит ожидать массового приезда фанов из Украины. Это будут единичные случаи.

Другое дело – наша диаспора в Великобритании. Они всегда активны, горячо поддерживают все украинские футбольные команды, которые играют в еврокубках на Туманном Альбионе, покупали сотни билетов на бои Владимира Кличко в Лондоне и Александра Усика в Манчестере.

Поэтому мы вместе с основателем клуба Лобановского в Лондоне Александром Салием решили организовать централизованный фан-тур в Глазго из Лондона. Ожидаем, что вечером 29 июня на «Хэмпден Парк» сборную Украины будут поддерживать до 500 украинцев.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть во вторник, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: Champion.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция – Украина сборная Швеции (футбол) болельщики

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Защитник сборной Швеции: «Полузащитники Украины могут в одиночку решить эпизод»
Защитник сборной Швеции: «Полузащитники Украины могут в одиночку решить эпизод»
Футбол Евро-2020
16:34
Защитник сборной Швеции: «Нам предстоит противостояние с Украиной, у которой топовые игроки»
Защитник сборной Швеции: «Нам предстоит противостояние с Украиной, у которой топовые игроки»
Футбол Евро-2020
15:55
Хавбек сборной Швеции в матче с Украиной надеется на… погоду?
Хавбек сборной Швеции в матче с Украиной надеется на… погоду?
Футбол Евро-2020
14:05
Ярмоленко: «Мы пока не показали свой максимум на Евро-2020»
Ярмоленко: «Мы пока не показали свой максимум на Евро-2020»
Футбол Евро-2020
13:59
Экс-игрок сборной Украины: «Верю, что против шведов шансы есть»
Экс-игрок сборной Украины: «Верю, что против шведов шансы есть»
Футбол Евро-2020
13:45
Судаков: «Многие были против того, что бы я ехал на Евро»
Судаков: «Многие были против того, что бы я ехал на Евро»
Футбол Евро-2020
13:17

Новости: Футбол

Хавбек Дании: «Бэйл – один из лучших, с кем я только играл»
Хавбек Дании: «Бэйл – один из лучших, с кем я только играл»
Евро-2020
18:02
Холанд потратил полмиллиона евро в ресторане за несколько часов
Холанд потратил полмиллиона евро в ресторане за несколько часов
В Европе
17:57
Перес: «Мы еще не обсуждали с Вараном продление контракта»
Перес: «Мы еще не обсуждали с Вараном продление контракта»
Примерa (Испания)
17:45
Бэйл попытается забить Шмейхелю. Составы на первый матч 1/8 финала на Евро-2020
Бэйл попытается забить Шмейхелю. Составы на первый матч 1/8 финала на Евро-2020
Евро-2020
17:44
Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Сборная Украины
17:30
Тренер, работавший в Венгрии, возглавит новичка Первой лиги
Тренер, работавший в Венгрии, возглавит новичка Первой лиги
Первая лига
17:03
Снейдер: «У меня новый фаворит Евро – Италия. Франция пока не убеждает»
Снейдер: «У меня новый фаворит Евро – Италия. Франция пока не убеждает»
Евро-2020
16:59
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Евро-2020
16:42
Защитник «Шахтера» рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии
Защитник «Шахтера» рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии
Украинская Премьер-лига
16:42
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
2
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости

Анонсы

Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
17:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
WEB
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45