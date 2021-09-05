Умер 17-летний игрок «Ювентуса» Додьен

Юноша долго время боролся с тяжелой болезнью

Брайан Додьен / Фото - Instagram

Игрок молодежной команды «Ювентуса»умер на 18-м году жизни. Об этом сообщаеттуринского клуба.У юноши диагностировали рак в возрасте 12 лет, однако он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за «Ювентус» U-15.Когда ему поставили диагноз в 2015 году, бывший футболист «Ювентуса»посвятил Додьену гол надписью на футболке: «Брайан, я с тобой».Погба приветствовал победу Додьеном над заболеванием и его возвращение на поле: он подарил юноше свою майку.А тем временем, экс-форвард «Ювентуса»