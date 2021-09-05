МЮ предлагал «Ювентусу» подписать Кавани в обмен на Роналду
Умер 17-летний игрок «Ювентуса» Додьен
Юноша долго время боролся с тяжелой болезнью
09:58
Брайан Додьен / Фото - InstagramИгрок молодежной команды «Ювентуса» Брайан Додьен умер на 18-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
У юноши диагностировали рак в возрасте 12 лет, однако он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за «Ювентус» U-15.
Когда ему поставили диагноз в 2015 году, бывший футболист «Ювентуса» Поль Погба посвятил Додьену гол надписью на футболке: «Брайан, я с тобой».
Погба приветствовал победу Додьеном над заболеванием и его возвращение на поле: он подарил юноше свою майку.
А тем временем, экс-форвард «Ювентуса» Марио Манджукич объявил о завершении карьеры.
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