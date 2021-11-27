Умер бывший главный тренер «Зари», который привел луганский клуб к чемпионству СССР

Герману Зонину было 95 лет

Герман Зонин / фото - РБК

После сердечного приступа в возрасте 95 лет ушел из жизни бывший главный тренер «Зари» Герман Зонин, сообщила пресс-служба луганского клуба.

Во время игровой карьеры Зонин выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника.

Будучи тренером, в 1972 году сделал «Зарю» чемпионом СССР, а также провел три матча в должности главного тренера сборной СССР.

Напомним, трагически погиб бывший тренер «Прикарпатья».