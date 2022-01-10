Умтити продлил контракт с «Барселоной», благодаря чему клуб сможет заявить на сезон Феррана

Защитник подписал новое соглашение с понижением зарплаты

Фото: Marca

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2026-го года, сообщает сайт клуба.

Часть его зарплаты была сокращена, которая была положена ему по контракту за остававшиеся полтора года.

Благодаря этому шагу каталонцы смогут заявить на сезон Феррана Торреса. Подписанный им ранее контракт с «Барсой» не вписывался в финансовый fair play, из-за чего его не могли заявить на сезон.

В свою очередь Умтити не проиграет в деньгах, так как ему ее выплатят до конца срока нового контракта.