Де Дзерби: «У «Шахтера» есть все, чтобы провести великолепный сезон»
УПЛ утвердила место проведения матча за Суперкубок Украины
Номинальным хозяином встречи выбран вице-чемпион «Шахтер»
10:25
Фото - ФК Динамо Киев
На общем собрании участников УПЛ утвердили место проведения матча за Суперкубок Украины-2021. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В поединке встретится чемпион и обладатель Кубка страны «Динамо» и вице-чемпион «Шахтер». Встреча состоится 24 июля.
Игру примет столичный НСК «Олимпийский». В качестве номинального хозяина матча были выбраны «горняки».
Ранее «Динамо» вышло из отпуска и провело первую тренировку под руководством Олега Гусева.
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