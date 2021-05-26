«Интер» может провернуть трансфер Жиру
Уйти победителем. Конте может покинуть «Интер»
Финансовые проблемы могут помешать взлету миланского клуба
09:16
Антонио Конте / фото - gettyimages
Антонио Конте может покинуть пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Football Italia.
Конте считает, что несмотря на победу в чемпионате, клубу все равно нужно усилить состав этим летом. Но из-за финансовых трудностей владельцев клуба, купить новых игроков может быть очень трудно. Клуб хочет сократить зарплатную ведомость и продать одного из ключевых игроков.
Итальянский тренер не согласен с такими условиями и может покинуть клуб этим летом.
Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. Коуч прервал гегемонию «Ювентуса» и принёс «нерадзурри» первое «скудетто» за 10 лет.
Напомним, ранее Антонио заявил, что посвящает победу в чемпионате себе.
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