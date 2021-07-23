Уже 13-й. Ванат отправился в аренду «Черноморцу»

Очередной игрок «Динамо» будет выступать за одесситов в следующем сезоне

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат перебрался в «Черноморец». Одесский клуб арендовал футболиста.

19-летний форвард стал уже 13-м игроком киевлян, который отправился в ряды «сине-черных» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ванат стал лучшим бомбардиром последнего розыгрыша молодежного чемпионата Украины. На его счету 26 голов в 25 матчах.

Ранее «Десна» арендовала двух молодых игроков «Динамо».