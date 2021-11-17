Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова

Александр Петраков и Андрей Павелко / фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко после победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) рассказал о будущем Александра Петракова у руля национальной команды:

Я благодарен команде. Только что был в раздевалке, поздравил всех игроков, и, самое главное, поблагодарил Александра Васильевича, что он очень уверенно дал эту игру, которая была ключевой во всем отборе.

Прекрасные эмоции для наших болельщиков. Поздравляю всех, что сегодня мы являемся участниками плей-офф. Уверен, что он подарит нам массу эмоций.

Сегодня U-17 вышла из группы, U-21 показала прекрасную игру и имеет все шансы пройти дальше, ну и наша сборная – атмосфера в раздевалке не представляете какая. Команда настроена биться в плей-офф, чтобы представлять нашу страну в Катаре».