Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова
Президент УАФ Андрей Павелко после победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) рассказал о будущем Александра Петракова у руля национальной команды:
«3 игры – U-17, U-21 и национальная сборная – наверно, сделали мечту всех наших болельщиков, для которых выход в плей-офф казался уже невозможным.
Я благодарен команде. Только что был в раздевалке, поздравил всех игроков, и, самое главное, поблагодарил Александра Васильевича, что он очень уверенно дал эту игру, которая была ключевой во всем отборе.
Прекрасные эмоции для наших болельщиков. Поздравляю всех, что сегодня мы являемся участниками плей-офф. Уверен, что он подарит нам массу эмоций.
Сегодня U-17 вышла из группы, U-21 показала прекрасную игру и имеет все шансы пройти дальше, ну и наша сборная – атмосфера в раздевалке не представляете какая. Команда настроена биться в плей-офф, чтобы представлять нашу страну в Катаре».
Петраков сказал на включении, что не знает что дальше. Какова его судьба?
«Вы как предвидите. Решение – мы его в принципе планировали. Завтра будет проходить исполком, и мы утвердим главного тренера женской команды, Николу Риццоли – куратором судей, и, конечно, мы готовили такую прекрасную историю, как утверждение Александра Петракова главным тренером – без и.о.
На завтрашнем исполкоме это будет предложено, и уверен, что такая важная составляющая для игр плей-офф нашей команды будет поддержана. Завтра на исполкоме нас ждут много хороших эмоций, а также я уверен, что будут встречать много сюрпризов в завтрашней встрече команды. Уверен, что не зря сегодня столько выплеснуто эмоций у игроков, штаба и болельщиков».
Впервые за 8 матчей отбора украинцы сумели сохранить свои ворота на замке.
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