Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова

Тренер вывел национальную команду в плей-офф квалификации на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
07:36
Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова
Александр Петраков и Андрей Павелко / фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко после победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) рассказал о будущем Александра Петракова у руля национальной команды:

«3 игры – U-17, U-21 и национальная сборная – наверно, сделали мечту всех наших болельщиков, для которых выход в плей-офф казался уже невозможным.

Я благодарен команде. Только что был в раздевалке, поздравил всех игроков, и, самое главное, поблагодарил Александра Васильевича, что он очень уверенно дал эту игру, которая была ключевой во всем отборе.

Прекрасные эмоции для наших болельщиков. Поздравляю всех, что сегодня мы являемся участниками плей-офф. Уверен, что он подарит нам массу эмоций.

Сегодня U-17 вышла из группы, U-21 показала прекрасную игру и имеет все шансы пройти дальше, ну и наша сборная – атмосфера в раздевалке не представляете какая. Команда настроена биться в плей-офф, чтобы представлять нашу страну в Катаре».

Петраков сказал на включении, что не знает что дальше. Какова его судьба? 

«Вы как предвидите. Решение – мы его в принципе планировали. Завтра будет проходить исполком, и мы утвердим главного тренера женской команды, Николу Риццоли – куратором судей, и, конечно, мы готовили такую прекрасную историю, как утверждение Александра Петракова главным тренером – без и.о.

На завтрашнем исполкоме это будет предложено, и уверен, что такая важная составляющая для игр плей-офф нашей команды будет поддержана. Завтра на исполкоме нас ждут много хороших эмоций, а также я уверен, что будут встречать много сюрпризов в завтрашней встрече команды. Уверен, что не зря сегодня столько выплеснуто эмоций у игроков, штаба и болельщиков».

Впервые за 8 матчей отбора украинцы сумели сохранить свои ворота на замке.

Украина провела худший матч в отборе на ЧМ-2022, но фортуна отдала нам должок за все ничьи.

 

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Александр Петраков Андрей Павелко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Петраков: «За последние три месяца постарел лет на пять»
Петраков: «За последние три месяца постарел лет на пять»
Футбол Сборная Украины
07:53
Сборная Украины впервые в отборе на чемпионат мира 2022 сыграла на ноль
Сборная Украины впервые в отборе на чемпионат мира 2022 сыграла на ноль
Футбол Сборная Украины
07:23
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина проиграла Украине. Как это было
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина проиграла Украине. Как это было
Футбол Чемпионат мира по футболу
16 ноября 23:38
2
Босния – без Пьянича и с экс-голкиперм «Зари», Украина – с Малиновским. Составы на решающий матч
Босния – без Пьянича и с экс-голкиперм «Зари», Украина – с Малиновским. Составы на решающий матч
Футбол Сборная Украины
16 ноября 20:32
Павелко – о гомофобии Беседина и Бутко: «Впервые об этом слышу»
Павелко – о гомофобии Беседина и Бутко: «Впервые об этом слышу»
Футбол Сборная Украины
16 ноября 13:07
Петраков доверится старой схеме. Кто сыграет в стартовом составе Украины против Боснии
Превью Петраков доверится старой схеме. Кто сыграет в стартовом составе Украины против Боснии
Футбол Чемпионат мира по футболу
16 ноября 07:50

Новости: Футбол

Петраков: «За последние три месяца постарел лет на пять»
Петраков: «За последние три месяца постарел лет на пять»
Сборная Украины
07:53
Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова
Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова
Сборная Украины
07:36
Сборная Украины впервые в отборе на чемпионат мира 2022 сыграла на ноль
Сборная Украины впервые в отборе на чемпионат мира 2022 сыграла на ноль
Сборная Украины
07:23
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
01:10
Украина провела худший матч в отборе на ЧМ-2022, но фортуна отдала нам должок за все ничьи
Послесловие
Украина провела худший матч в отборе на ЧМ-2022, но фортуна отдала нам должок за все ничьи
Чемпионат мира по футболу
00:25
Бергвейн и Депай оставили Холанда без ЧМ. Нидерланды завоевали прямую путевку
Бергвейн и Депай оставили Холанда без ЧМ. Нидерланды завоевали прямую путевку
Чемпионат мира по футболу
16 ноября 23:50
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина проиграла Украине. Как это было
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина проиграла Украине. Как это было
Чемпионат мира по футболу
16 ноября 23:38
Зинченко и Довбык повторили Швецию. Украина обыграла Боснию и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Тема дня
Зинченко и Довбык повторили Швецию. Украина обыграла Боснию и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Сборная Украины
16 ноября 23:36
Бензема и Мбаппе подарили Украине путевку в плей-офф отбора, лишив Финляндию очков
Бензема и Мбаппе подарили Украине путевку в плей-офф отбора, лишив Финляндию очков
Сборная Украины
16 ноября 23:35
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
57
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
3
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 12:36
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
19 ноября 19:30
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 06:02
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 21:00
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
WEB
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
21 ноября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00