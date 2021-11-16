Украина провела худший матч в отборе на ЧМ-2022, но фортуна отдала нам должок за все ничьи

Сложно сказать, светит ли что-то команде Петракова в стыках с такой игрой

Послесловие

Фото: UEFA

Сборная Украины добыла важнейшую победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в заключительном поединке отбора на ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи.

Скажем откровенно, игра команды Александра Петракова в этом матче мягко говоря не порадовала, но результат – на табло. Кажется, судьба отдала нам должок за потерянные очки с финнами и казахами.

Петраков снова отказался от своей любимой схемы в три защитника, а стартовый состав сборной Украины на матч с Боснией был практически таким, каким мы его прогнозировали (не угадали лишь с вратарской позицией). Два центральных защтника, Зинченко и Малиновский – вновь в основе, Степаненко в роли опорника. Против Болгарии эта система игры работала отлично, но против Боснии и Герцеговины футболистов словно подменили.

Первый тайм был унылым и ничего не обещающим для Украины. Со стороны казалось, будто игроки «сине-желтых» откровенно «сливали» Петракова. Инертная и очень медленная игра, контроль мяча ради контроля, большой брак в передачах. Все, что делали боснийцы, это стояли у своих ворот и иногда выбегали в контратаки. Украина практически ничего не предлагала. Сложно сказать, что случилось с командой Петракова. Может, переволновались.

Дело в том, что с началом второго тайма не изменилось вообще ничего. Только вот боснийцы начали атаковать опаснее. Чувство обреченности при виде игры сборной Украины не покидало. И гол Зинченко ближе к середине второго тайма действительно был алогичным. Он никак не вытекал из хода игры.

А после этого Украина начала делать то, что ни в коем случае нельзя было делать. Прижиматься к воротам и удерживать счет вместо того, чтобы пытаться развить успех. И если во многих предыдущих случаях за это «сине-желтые» были наказаны (например, в первом матче с Боснией (1:1), то сегодня почему-то нет. Казалось, что судьба возвращает нам должок за все нелогичные ничьи в этом отборе и за то, что мы ранее не досчитались своих очков. В воздухе витало ощущение, что Босния сейчас забьет, но этого, к нашему счастью не случилось. Магия, которая была в этот вечер в нашу пользу.

Зато случились очень удачные замены от Петракова. Пожалуй, один из немногих плюсов касательно нашей команды в этом матче. Рокировки по ходу поединка действительно сработали. У Украины вышли Шапаренко и Довбык: первый отдал классный разрезающий пас из глубины на ход второму, который убежал от защитников Боснии и элегантно переиграл Василя.

Этот момент на 80-й минуте матча закрыл игру. После этого Босния понимала, что очков уже не добыть, команда Петева откровенно посыпалась. А Украина могла забивать и третий. Но разгром был бы несправедливым по отношению к сопернику, та и мы сами на третий мяч не наиграли.

Не стоит забывать и о «подарке» от Франции. Команда Дидье Дешама, несмотря на то, что не имела уже никакой турнирной мотивации, все равно переиграла Финляндию (2:0) и сделала в таблице все так, как нам и было нужно. Мы не просто обошли Финляндию по голам, но и даже по очкам благодаря победе французов над соперником.

Парадоксальный матч. И полная противоположность тому, что мы увидели против Болгарии неделю назад. Тогда была одна из лучших игр сборной Украины в ее истории (не побоимся этого сказать), но ничейный счет. Сегодня же вроде бы уверенная победа по счету, но худший матч команды в этом отборе по игровым показателям.

За сборную Украины тревожно, хоть мы и выходим в стыки, где также будут Италия, Португалия, Турция, Уэльс, Северная Македония, Австрия, Россия, Чехия, Шотландия, Швеция и Польша. Украина оказалась среди несеяных из-за меньшего количества набранных очков в группе. Среди сеяных (наших потенциальных соперников): Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Россия и Уэльс. С Россией UEFA нас разведет. Остается надеяться на приемлемый жребий в первом раунде плей-офф.

Напомним, что из 12-ти команд, которые попали в стыки, на ЧМ поедут только 3. Есть ли у Украины шансы занять одно из этих мест, учитывая качество игры нашей команды в матче с Боснией? Большой вопрос.