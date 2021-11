Уже в 2026-м на чемпионате мира сыграют 48 команд. Будет ли Украине проще квалифицироваться, как в отборе на Евро?

Фото - uaf.ua

Время эйфории после победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной постепенно проходит. Впереди – самая важная часть отбора на чемпионат мира-2022. 12 голодных к успехам и вполне себе звездных команд сразятся в стыковых матчах всего лишь за три оставшихся путевки от Европы на мундиаль. Это будет настоящая мясорубка.

С учетом того, что команда Петракова при жеребьевке 26 ноября еще и окажется в числе несеяных, – к фаворитам стыков ее будет очень тяжело причислить.

Предстоящий чемпионат мира в Катаре станет последним, который пройдет в формате с 32 командами. Уже в 2026 году на мундиале сыграют сразу 48 сборных, что должно сказаться на сложности (точнее, упрощении) прохождения отбора. Но – не европейского.

Последний Евро стал уже вторым, который прошел в новом – расширенном – формате. Как и в 2016 году во Франции, на последнем чемпионате Европы сыграли 24 команды вместо 16, как это было раньше. Украина на себе прочувствовала изменение формата как никто другой: что в 2016-м, что в 2021-м наша сборная была в числе участников финальной стадии, хотя раньше пробиваться на континентальные первенства через отбор ни разу не удавалось.

И это все благодаря прелестям квалификации. В 2016-м году было достаточно занять даже третье (!) место в отборочной группе, чтобы затем пробиться в финальную часть через стыки, уже в следующей квалификации команда Андрея Шевченко выиграла свою группу, но на Евро спокойно вышли и финишировавшие вторыми португальцы.

Теперь вернемся к отбору на чемпионате мира. Точнее к тому, что он будет представлять из себя уже совсем скоро. Несмотря на то, что количество участников мундиаля возрастет сразу на 16 команд, квота европейских сборных увеличится на мизер – всего на три сборные. Остальное получат представители других конфедераций.

Сравнение с квотами на ЧМ-2022 поражает:

Африка (5 (2022) – 9 (2026)

Азия (4,5 – 8)

Европа (13 – 16)

Северная Америка и Карибский бассейн (3,5 – 6)

Южная Америка (4,5 – 6)

Океания (0,5 – 1)

Межконтинентальный плей-офф (принимают участие все шесть континентов) – 2

Таким образом, наименьший процент увеличения квоты получат Европа и Южная Америка. Однако если при такой схеме на мундиаль от Южной Америки попадут сразу 60% сборных (6 из 10), то от Европы – 29% (16 из 55).

Еще больше поражает процент участников из Европы в финальных частях, который неумолимо падает. Если в 1990 году при формате с 24 командами было сразу 14 европейских сборных (58,3%), с 1998 года при 32 командах – 13-15 (40-46%), то в 2026 год при 16 командах этот процент резко упадет до 33%.

И это при том, что с 2006 года чемпионаты мира неизменно выигрывают европейские сборные. Точно такие же проценты можно посчитать и по стадиям плей-офф, которые в последние годы на чемпионатах мира практически полностью занимают сборные из Европы.

