В академии «Барселоны» запретили детям телефоны и яркие прически

Футболистов еще с кантеры приучивают к дисциплине

фото - FC Barcelona

Для игроков молодежных команд каталонской «Барселоны» ввели ряд запретов, сообщает издание AS.

Футболистам запретят пользоваться смартфонами на тренировках, в раздевалке и на трибунах во время матчей.

По приезду на клубную базу дети будут сдавать свои гаджеты представителю клуба, и им их будут возвращать только по выходу из раздевалки.

Также игрокам запретили делать необычные прически и окрашивать волосы в яркие цвета.

Напомним, агент форварда «Барселоны» опроверг слухи об уходе его клиента из группы.