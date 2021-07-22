Легенды «Реала» и «Барселоны» сыграли в феерическом выставочном матче
В академии «Барселоны» запретили детям телефоны и яркие прически
Футболистов еще с кантеры приучивают к дисциплине
22 июля 10:35
фото - FC Barcelona
Для игроков молодежных команд каталонской «Барселоны» ввели ряд запретов, сообщает издание AS.
Футболистам запретят пользоваться смартфонами на тренировках, в раздевалке и на трибунах во время матчей.
По приезду на клубную базу дети будут сдавать свои гаджеты представителю клуба, и им их будут возвращать только по выходу из раздевалки.
Также игрокам запретили делать необычные прически и окрашивать волосы в яркие цвета.
Напомним, агент форварда «Барселоны» опроверг слухи об уходе его клиента из группы.
Комментарии 0