В «Барселоне» хотят назначить Хави, но на матч с «Динамо» команду выведет Бархуан
В «Аль-Садде» ответили на слухи об уходе Хави в «Барселону»
Каталонцы хотят вернуть в клуб своего экс-капитана
30 октября 08:09
Хави / фото - FC Barcelona Noticias
После увольнения из «Барселоны» Рональда Кумана в СМИ поползли слухи о назначении на тренерский мостик «блаугранас» бывшего капитана команды, ныне тренирующего «Аль-Садд», Хави Эрнандеса.
Пресс-служба катарского клуба на странице в Twitter оперативно отреагировала на эту информацию:
«В ответ на то, что было распространено в последнее время, руководство «Аль-Садд» подтверждает, что у Хави двухлетний контракт с клубом, и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды. Цель – поддерживать наше лидерство в лиге и защищать титул».
Чтобы переманить испанца каталонцам нужно будет заплатить неустойку в размере 1 миллиона евро. К тому же, «блаугранас» еще должны выплатить 12 миллионов евро компенсации Куману.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на возможное назначение Хави.
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