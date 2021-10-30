В «Аль-Садде» ответили на слухи об уходе Хави в «Барселону»

Каталонцы хотят вернуть в клуб своего экс-капитана

Хави / фото - FC Barcelona Noticias

После увольнения из «Барселоны» Рональда Кумана в СМИ поползли слухи о назначении на тренерский мостик «блаугранас» бывшего капитана команды, ныне тренирующего «Аль-Садд», Хави Эрнандеса.

Пресс-служба катарского клуба на странице в Twitter оперативно отреагировала на эту информацию:

«В ответ на то, что было распространено в последнее время, руководство «Аль-Садд» подтверждает, что у Хави двухлетний контракт с клубом, и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды. Цель – поддерживать наше лидерство в лиге и защищать титул».

Чтобы переманить испанца каталонцам нужно будет заплатить неустойку в размере 1 миллиона евро. К тому же, «блаугранас» еще должны выплатить 12 миллионов евро компенсации Куману.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на возможное назначение Хави.