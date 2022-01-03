Калитвинцев подтвердил, что разорвет контракт с «Десной»

Фото: ФК Десна

Полузащитник Владислав Калитвинцев покинет «Десну». Хавбек сообщил, что на данный момент его представители ведут процесс расторжения контракта с клубом.

Где буду играть дальше, пока сказать не могу, конкретики никакой нет. Долги у клуба передо мной есть, надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать за них. Клуб должен не только мне, у всех по-разному, но во всех случаях цифры достаточно большие.

По возможному трансферному бану слухи ходили, но правда это или нет, ничего конкретного сказать не могу. Это лучше спрашивать у руководителей, они, наверное, больше знают».