Директор «Десны»: «Разговоры о трансферном бане были»
Калитвинцев подтвердил, что разорвет контракт с «Десной»
Полузащитник покинет команду
Фото: ФК Десна
Полузащитник Владислав Калитвинцев покинет «Десну». Хавбек сообщил, что на данный момент его представители ведут процесс расторжения контракта с клубом.
«Формально на текущий момент я игрок «Десны», но по разрыву контракта все в процессе, решается вопрос с оформлением соответствующих документов.
Где буду играть дальше, пока сказать не могу, конкретики никакой нет. Долги у клуба передо мной есть, надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать за них. Клуб должен не только мне, у всех по-разному, но во всех случаях цифры достаточно большие.
По возможному трансферному бану слухи ходили, но правда это или нет, ничего конкретного сказать не могу. Это лучше спрашивать у руководителей, они, наверное, больше знают».
Он может стать игроком «Полесья», которое тренирует его отец.