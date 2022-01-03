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Калитвинцев подтвердил, что разорвет контракт с «Десной»

Полузащитник покинет команду
Футбол Украинская Премьер-лига
20:32
Калитвинцев подтвердил, что разорвет контракт с «Десной»
Фото: ФК Десна

Полузащитник Владислав Калитвинцев покинет «Десну». Хавбек сообщил, что на данный момент его представители ведут процесс расторжения контракта с клубом.

«Формально на текущий момент я игрок «Десны», но по разрыву контракта все в процессе, решается вопрос с оформлением соответствующих документов.

Где буду играть дальше, пока сказать не могу, конкретики никакой нет. Долги у клуба передо мной есть, надеюсь, что не дойдет до того, чтобы воевать за них. Клуб должен не только мне, у всех по-разному, но во всех случаях цифры достаточно большие.

По возможному трансферному бану слухи ходили, но правда это или нет, ничего конкретного сказать не могу. Это лучше спрашивать у руководителей, они, наверное, больше знают».


Он может стать игроком «Полесья», которое тренирует его отец.

Источник: www.footboom.com Андрей Усмонов
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Теги

Десна Владислав Калитвинцев

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