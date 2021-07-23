«Кривбасс» усилился лучшим правым защитником УПЛ прошлого сезона
В «Альянсе» думают замахнуться на выход в УПЛ
Стало известно, при каких условиях может быть поставлена такая задача
23 июля 22:10
Фото - ФК Альянс
Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о планах команды на предстоящий сезон.
Перед нами поставлено задание выступить лучше, чем в минувшем чемпионате в Первой лиге, где «Альянс» финишировал шестым. Считаю, что мы продуктивно провели подготовительный период, усилившись теми исполнителями, которых хотели видеть у себя.
Сообщается, что конкретные задачи перед «Альянсом» будут поставлены по окончании первой части сезона. В случае успешных выступлений команда может нацелиться на выход в УПЛ.
Ранее лучший правый защитник прошлого сезона в УПЛ перешел в клуб Первой лиги.
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