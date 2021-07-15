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В Англии арестовали 4-х человек за расистские оскорбления игроков сборной

Некоторые фанаты слишком бурно отреагировали на проигрыш
Футбол Евро-2020
16:38
В Англии арестовали 4-х человек за расистские оскорбления игроков сборной
фото - GettyImages

В Великобритании полиция задержала 4 человек, которые оскорбляли на расовой почве игроков сборной Англии, не забивших пенальти в финале Евро-2020, сообщает Sky Sports.

Представители закона в официальном заявлении прокомментировали ситуацию:

«Полиция ведет расследование преступлений на почве ненависти.

Специальная группа следователей работает над большим количеством сообщений со всей страны. Четыре человека были арестованы местной полицией.

Расистские оскорбления, направленные против наших игроков после игры, являются отвратительными и совершенно справедливо шокировали и потрясли людей по всей стране.

Наша сборная была настоящим образцом для подражания во время турнира, вела себя профессионально и с достоинством. Неприятно, что есть люди, которые считают приемлемым так отвратительно их оскорблять».

Подопечные Гарет Саутгейта получили больше 12500 гневных сообщений, содержащих оскорбительные комментарии о расовой и этнической принадлежности игроков, религии, сексуальной ориентации, а также угрозы в адрес футболистов и членов их семей.

Также, вандалы осквернили огромное граффити, сделанное в честь Маркуса Рэшфорда за его помощь английским детям.

 

Павел Харченко
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Теги

сборная Англии (футбол) Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо

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