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В «Арсенале» вспышка коронавируса
Болезнь мешает предсезонной подготовке команды
21 июля 13:46
фото - Eurosport
В стане лондонского «Арсенала» обнаружены многочисленные случаи заболевания инфекцией COVID-19, сообщает The Athletic.
Больше 10 человек сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего команда отменила поездку в США на предсезонное турне, где она должна была встретится с «Интером» и «Эвертоном».
Как сообщает источник, заболевшие есть как в молодежной, так и в основной команде.
Все игроки болеют бессимптомно и находятся под постоянным наблюдением медработников.
Минувший сезон «Арсенал» закончил на восьмой строчке Премьер лиги, не попав в еврокубки. Также команда не выиграла ни одного трофея.
Напомним, также коронавирус был обнаружен в стане «Львова» прямо накануне первого тура УПЛ.
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