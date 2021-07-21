В «Арсенале» вспышка коронавируса

Болезнь мешает предсезонной подготовке команды

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В стане лондонского «Арсенала» обнаружены многочисленные случаи заболевания инфекцией COVID-19, сообщает The Athletic.

Больше 10 человек сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего команда отменила поездку в США на предсезонное турне, где она должна была встретится с «Интером» и «Эвертоном».

Как сообщает источник, заболевшие есть как в молодежной, так и в основной команде.

Все игроки болеют бессимптомно и находятся под постоянным наблюдением медработников.

Минувший сезон «Арсенал» закончил на восьмой строчке Премьер лиги, не попав в еврокубки. Также команда не выиграла ни одного трофея.

Напомним, также коронавирус был обнаружен в стане «Львова» прямо накануне первого тура УПЛ.