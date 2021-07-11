В «Барселоне» выявили два случая заражения коронавирусом

Нездоровыми оказались 17-летний нападающий и защитник Рамос

Санти Рамос / Фото - The Sun

В «Барселоне» выявлены два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Положительные тесты на COVID-19 оказались у защитника Санти Рамоса и нападающего Ильяса Ахомача. Футболисты молодежной команды были вызваны на сбор с первой командой.

11 июля всем игрокам «сине-гранатовых» пришлось пройти повторное тестирование. Новых случаев заражения выявлено не было.

Ранее стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с «Барселоной».