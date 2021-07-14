В Боснии состоялся исторический матч Лиги чемпионов по новым правилам UEFA

«Борац» и «Клуж» выдали две результативные встречи

Фото: Record

В Боснии и Герцеговине состоялся исторический матч Лиги чемпионов по новым правилам UEFA. «Борац» в двух матчах уступил румынскому «Клужу».

Первый матч завершился победой «Клужа» в Румынии (3:1), однако в ответной встрече игра завершилась победой «Бораца» (2:0).

По старым правилам, «Борац» должен был пройти дальше из-за выездного гола, однако новое правило это преимущество отменило. Команды играли дополнительный тайм, где «Клуж» забил на 118-й минуте. Матч завершился со счетом 2:1 и «Клуж» прошел дальше.

В следующий раунд ЛЧ прошли «Шериф» и «Ференцварош». А вот «Шахтер» Солигорск выступления прекратил.