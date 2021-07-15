«Атлетико» готов обменять Сауля в «Барселону» на Гризманна
В Бразилии новую форму местного клуба купили 35 тысяч человек за сутки
«Атлетико Минейро» презентовал новый комплект экипировки
Фото: пресс-служба Атлетико Минейро
Бразильский «Атлетико Минейро» презентовал новый комплект экипировки на следующий сезон.
В первые сутки продаж болельщики заказали 35 тысяч футболок своей любимой команды.
Любой желающий мог прислать эскиз новой формы, в финал вышли 13 работ, за окончательный комплект проголосовало 60 тысяч человек.
Напомним, МЮ презентовал форму в стиле ретро на следующий сезон.
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