В Бундеслиге решили оставить пять замен и пустить гостевых болельщиков на трибуны

В немецкой лиге приняли важные решения

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Клубы Бундеслиги в среду, 14 июля, проголосовали за сохранения возможности проводить пять замен во время матчей на сезон-21/22. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Норма будет продолжать действовать в первом и втором дивизионах страны. Кроме того, болельщики гостевых команд теперь будут допускаться на стадионы.

С третьего тура фанаты клубов, играющих на выезде, смогут занимать 5% от вместимости стадиона. Далее квота возрастет до 10%. В первой Бундеслиге третий тур стартует 13 августа, во второй – 27 числа того же месяца.

Ранее дортмудская «Боруссия» объявила, что не отпустит Эрлинга Холанда этим летом.