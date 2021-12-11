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В «Динамо» подтвердили коронавирус Кендзеры. Поляк уже не сыграет в этом году

Защитник находится на самоизоляции
Футбол Украинская Премьер-лига
07:22
В «Динамо» подтвердили коронавирус Кендзеры. Поляк уже не сыграет в этом году
Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо Киев

Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун заболевание защитника Томаша Кендзеры коронавирусной инфекцией.

Томаш Кендзера заболел COVID-19. Перед матчем с «Бенфикой» у него оказался положительный тест.

Но самочувствие игрока нормальное, заболевание проходит в легкой форме. Томаш находится дома, в Киеве, на самоизоляции.

Отметим, что в воскресенье «Динамо» проведет заключительный матч первой половины сезона. В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги киевляне примут «Зарю». Таким образом, Кендзера уже не сыграет в 2021 году.

Ранее сообщалось, что звезда молодежки «бело-синих» попал на радары французского клуба.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Томаш Кендзера коронавирус

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