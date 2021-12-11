Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
В «Динамо» подтвердили коронавирус Кендзеры. Поляк уже не сыграет в этом году
Защитник находится на самоизоляции
Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо Киев
Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун заболевание защитника Томаша Кендзеры коронавирусной инфекцией.
Томаш Кендзера заболел COVID-19. Перед матчем с «Бенфикой» у него оказался положительный тест.
Но самочувствие игрока нормальное, заболевание проходит в легкой форме. Томаш находится дома, в Киеве, на самоизоляции.
Отметим, что в воскресенье «Динамо» проведет заключительный матч первой половины сезона. В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги киевляне примут «Зарю». Таким образом, Кендзера уже не сыграет в 2021 году.
Ранее сообщалось, что звезда молодежки «бело-синих» попал на радары французского клуба.
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