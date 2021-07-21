В Финляндии предрекли «Ворскле» проблемы в матче с КуПСом

Лига Конференций не будет для полтавчан легкой

фото - ФК Ворскла

В третьем раунде квалификации Лиги Конференций полтавская «Ворскла» сыграет с финским КуПСом.

Экс-форвард «Металлиста» Александр Баранов, работающий в Финляндии, рассказал, с какими проблемами столкнутся полтавчане в этом противостоянии:

Александр Иванович, кто ждет Ворсклу в Финляндии?

«Начнем с того, что у КуПСа бюджет составляет чуть меньше миллиона евро в год, что по финским меркам считается довольно приличной суммой. Хотя в условиях коронавируса собрать такие деньги непросто. С их тренером я пересекался на футбольном поле, когда он еще был совсем юным. Симо Валакари поиграл в Шотландии, в Англии, в MLS. Современный наставник, с хорошим пониманием футбола. В составе КуПСа много легионеров, неплохо выглядит атакующая линия во главе с Аникпено Удо. В обороне хорош капитан команды Нана Боатенг и Диего Томас. У этой финской команды неплохо поставлены стандартные положения, играют они в три защитника. Боевой коллектив. К примеру, они выиграли последний Кубок Финляндии, играя большую часть второго тайма в меньшинстве против самой титулованной местной команды — ХИКа».

Первый матч состоится в Финляндии...

«КуПС будет иметь поддержку. Зрителям можно посещать футбольные матчи. Здесь уже процентов 70 населения сделали первую прививку от коронавируса. Стадион хоть и не самый большой, но болельщики на севере страны темпераментные. Кстати, уже убрали и правило выездного гола».

Из-за этого соревнования будут интереснее?

«Думаю, да. Уступить в гостях, допустим, 0:1, это просто поражение, а дома можно выиграть — 2:1 и перевести игру в овертайм. Считаю, будет больше интриги».

КуПС будет атаковать?

«Позиционные атаки у них не самое сильное место, зато, когда есть пространство, подопечные Симо Валакари бегут хорошо, коллектив умеет находить свободные зоны. Тем не менее, КуПС — команда с традициями, они попытаются действовать первым номером, хотя бы на правах хозяев. У КуПСа амбициозное руководство, которое хочет, чтобы команда прошла как можно дальше в Лиге конференций. Могу точно сказать, что Ворскле будет нелегко».

Как нужно сыграть Ворскле в Финляндии?

«Ни в коем случае не навязываю мнение тренерам полтавской команды, но, на мой взгляд, Ворскле неплохо было бы попытаться с первых минут прессинговать соперника, чтобы как-то сломать первый порыв хозяев. Как говорил Олег Базилевич, сначала нужно максимально усложнить жизнь оппоненту, а потом использовать свои лучшие качества. А уже от первого результата, будет зависеть стратегия и тактика на ответный поединок».

Если во втором раунде «Ворскла» пройдет финский «КуПС», встретится с победителем пары «Астана» – «Арис».

«Колос» сыграет с победителем противостояния между бухарестским «Стяуа» и карагандинским «Шахтером».

Напомним, донецкий «Шахтер» также узнал своего соперника в квалификации ЛЧ.