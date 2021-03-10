В «Галатасарае» устали терпеть выходки экс-игрока «Динамо» и расторгли с ним контракт

Юнес Беланда / Фото - Morocco News

Полузащитник Юнес Беланда покинул «Галатасарай». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

По информации из сообщения пресс-службы, контракт с марокканцем был разорван в одностороннем порядке. В качестве причины указывается то, что «отношения с игроком стали невыносимыми».

Бывший футболист «Динамо» систематично нарушал дисциплину, нанося ущерб имиджу клуба. До точки кипения руководство было доведено после недовольства качеством поля на домашнем стадионе. Им игрок аргументировал потерю очков с «Сивасспором» (2:2).

Ранее «Галатасарай» уже пытался избавиться от Беланда. Однако в прошедшем году китайский клуб отказался подписывать марокканца.