В «Генте» подсчитывают, насколько подорожал Яремчук за Евро-2020

Роман Яремчук / фото - РИА

Президент бельгийского «Гента» Иван де Витте рассказал о грядущем трансфере Романа Яремчука в европейский клуб:

И я с полным правом могу гордиться тем, что наш клуб внес свой весомый вклад в формирование этого замечательного футболиста. Мы знаем Романа уже четыре года. Я помню, каким сырым и зачастую неуверенным в себе игроком он пришел в наш клуб, но его фантастический прогресс за два последних года закономерно привлек к себе внимание скаутов целого ряда ведущих команд континента. Именно у нас он вырос в настоящего профессионала, став полноценным форвардом европейского уровня.

Напомню, что именно за два этих года Роман забил за Гент как минимум 40 голов, при общей статистике — 61 забитый мяч в 152-х матчах! Конечно, нам бы очень хотелось сохранить в клубе столь результативного форварда, но, положа руку на сердце, нужно признать, что Яремчук уже перерос уровень чемпионата Бельгии и его переход в первенство рангом выше вполне логичен. Вот почему, несмотря на действующий четырехлетний контракт украинца с Гентом, мы дали зеленый свет его будущему трансферу. Не буду лукавить, продажа Яремчука в любой из претендующих на него клубов принесет в казну Гента внушительную сумму, которую мы, в свою очередь, надеемся эффективно использовать. В этот непростой для клуба и всего футбольного мира период он стал для нас, по сути дела, той курицей, что несет золотые яйца.

Не хочу называть конкретные цифры, но стоимость трансфера Яремчука с начала Евро заметно пошла вверх. И эти цифры вполне соответствуют его реальному уровню. Вот почему мы все в клубе желаем сборной Украины пройти на этом Евро как можно дальше, а Роману — еще не раз порадовать всех нас забитыми голами. А это значит, что и в предстоящем матче с англичанами Гент будет на все триста процентов болеть за Украину!»