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В «Генте» подсчитывают, насколько подорожал Яремчук за Евро-2020

За игроком охотятся клубы из топ-5 лиг
Футбол Евро-2020
16:27
В «Генте» подсчитывают, насколько подорожал Яремчук за Евро-2020
Роман Яремчук / фото - РИА

Президент бельгийского «Гента» Иван де Витте рассказал о грядущем трансфере Романа Яремчука в европейский клуб:

«Все руководство Гента очень внимательно следит за выступлением Романа Яремчука на Евро-2020, потому что он представляет на этом престижном футбольном форуме не только свою страну, но еще и наш клуб. Если хотите, это своего рода наша визитная карточка на Евро. Причем довольно яркая и востребованная. Вы видели его два забитых гола? Это же просто загляденье!

И я с полным правом могу гордиться тем, что наш клуб внес свой весомый вклад в формирование этого замечательного футболиста. Мы знаем Романа уже четыре года. Я помню, каким сырым и зачастую неуверенным в себе игроком он пришел в наш клуб, но его фантастический прогресс за два последних года закономерно привлек к себе внимание скаутов целого ряда ведущих команд континента. Именно у нас он вырос в настоящего профессионала, став полноценным форвардом европейского уровня.

Напомню, что именно за два этих года Роман забил за Гент как минимум 40 голов, при общей статистике — 61 забитый мяч в 152-х матчах! Конечно, нам бы очень хотелось сохранить в клубе столь результативного форварда, но, положа руку на сердце, нужно признать, что Яремчук уже перерос уровень чемпионата Бельгии и его переход в первенство рангом выше вполне логичен. Вот почему, несмотря на действующий четырехлетний контракт украинца с Гентом, мы дали зеленый свет его будущему трансферу. Не буду лукавить, продажа Яремчука в любой из претендующих на него клубов принесет в казну Гента внушительную сумму, которую мы, в свою очередь, надеемся эффективно использовать. В этот непростой для клуба и всего футбольного мира период он стал для нас, по сути дела, той курицей, что несет золотые яйца.

Не хочу называть конкретные цифры, но стоимость трансфера Яремчука с начала Евро заметно пошла вверх. И эти цифры вполне соответствуют его реальному уровню. Вот почему мы все в клубе желаем сборной Украины пройти на этом Евро как можно дальше, а Роману — еще не раз порадовать всех нас забитыми голами. А это значит, что и в предстоящем матче с англичанами Гент будет на все триста процентов болеть за Украину!»

На этом Евро Яремчук за 4 матча в стартовом составе отметился двумя голами и одной голевой передачей. Игрок был полезен в подыгрыше и командных взаимодействиях, и помог команде сенсационно оказаться в четвертьфинале Евро-2020.

Напомним, форвардом интересуется лондонский «Арсенал».

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Украина – Англия Роман Яремчук сборная Украины (футбол)

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