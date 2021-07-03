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В «Генте» сообщили, сколько хотят заработать на Яремчуке после Евро-2020

В клубе довольны выступлением украинца на чемпионате Европы
Футбол Украинские легионеры
13:30
В «Генте» сообщили, сколько хотят заработать на Яремчуке после Евро-2020
Фото: УАФ

Технический директор «Гента» Мишель Луважи признался RTBF, что в клубе довольны игрой форварда Романа Яремчука на Евро-2020.

«Мы довольны игрой Романа Яремчука, который забил уже два гола на Евро. Он пожинает плоды собственного труда: когда он стал игроком «Гента» четыре года назад, то не имел ничего общего с тем игроком, которым является сейчас. Он трудолюбив, профессионален и два последних сезона выступает на высоком уровне. К тому же он открытый и приятный парень. Роман с каждым годом становится лучше. Думаю, у него есть потенциал, чтобы далеко пойти.

Я никогда не говорю о трансферных суммах. Но мы действительно рассчитываем выручить крупную сумму от его продажи. 15 миллионов евро? Надеемся на гораздо большее, даже если рынок останется под влиянием пандемии. Все будет зависеть от страны и рынка.

То, что Украина сыграет с Англией, очень хорошо: Яремчук может вновь проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные летние турниры, такие, как чемпионаты мира и Европы».

Сообщалось, что за игрой Яремчука наблюдают «Милан», «Арсенал» и «Вольфсбург».

Андрей Усмонов
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Роман Яремчук Гент

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