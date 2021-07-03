В «Генте» сообщили, сколько хотят заработать на Яремчуке после Евро-2020

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Технический директор «Гента» Мишель Луважи признался RTBF, что в клубе довольны игрой форварда Романа Яремчука на Евро-2020.

Я никогда не говорю о трансферных суммах. Но мы действительно рассчитываем выручить крупную сумму от его продажи. 15 миллионов евро? Надеемся на гораздо большее, даже если рынок останется под влиянием пандемии. Все будет зависеть от страны и рынка.

То, что Украина сыграет с Англией, очень хорошо: Яремчук может вновь проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные летние турниры, такие, как чемпионаты мира и Европы».