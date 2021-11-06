В Германии игрок получил семимесячную дисквалификацию за плевок в глаз судье

Футболист отрицает, что сделал это намеренно

Клеменс Фандрих / фото - Clean Bowled

Полузащитник «Эрцгебирге» Клеменс Фандрих был дисквалифицирован на семь месяцев за неуважительное и оскорбительное действие в адрес ассистента главного арбитра, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Во время матча второй Бундеслиги против «Ингольштадта» хавбек плюнул в глаз помощнику рефери Роману Потемкину.

Несмотря на то, что игрок отрицает намеренность своих действий, судейским комитетом было принято решение отстранить его от футбола до мая 2022-го года.

Ранее футболист выступал в составе «РБ Лейпциг», ныне борющегося за высокие строчки в первой Бундеслиге.

Напомним, дортмундская «Боруссия» нашла замену Холанду в Зальцбурге. Контракт игроку предложен.