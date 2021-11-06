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В Германии игрок получил семимесячную дисквалификацию за плевок в глаз судье
Футболист отрицает, что сделал это намеренно
07:49
Клеменс Фандрих / фото - Clean Bowled
Полузащитник «Эрцгебирге» Клеменс Фандрих был дисквалифицирован на семь месяцев за неуважительное и оскорбительное действие в адрес ассистента главного арбитра, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Во время матча второй Бундеслиги против «Ингольштадта» хавбек плюнул в глаз помощнику рефери Роману Потемкину.
Несмотря на то, что игрок отрицает намеренность своих действий, судейским комитетом было принято решение отстранить его от футбола до мая 2022-го года.
Ранее футболист выступал в составе «РБ Лейпциг», ныне борющегося за высокие строчки в первой Бундеслиге.
Напомним, дортмундская «Боруссия» нашла замену Холанду в Зальцбурге. Контракт игроку предложен.
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