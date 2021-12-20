Поворознюк: «В «Ингулец» придут известные футболисты не только из «Динамо», но и из высших лиг Испании, Нидерландов»
В «Ингульце» могут оказаться сразу 4 «динамовца». Один из них – лучший бомбардир УПЛ 20/21
Команда из Петрово хочет усилиться зимой
Владислав Кулач / фото - ФК Динамо
«Ингулец» хочет значительно усилить состав команды этой зимой.
Четыре футболиста киевского «Динамо» попали в сферу интересов клуба из Петрово. Речь идет о защитнике Артеме Шабанове, хавбеке Александре Андриевском, вингере Денисе Антюхе и лучшем бомбардире УПЛ прошлого сезона Владиславе Кулаче.
Ранее сообщалось, что киевляне планируют по схеме «Черноморца» отдать часть футболистов в аренду в «Ингулец», но Поворознюк заявил, что будет оформлять только полноценные трансферы.
Также сообщалось, что в команду придут игроки из высших лиг Испании и Нидерландов.
Напомним, «Ингулец» посетил академию «Барселоны».
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