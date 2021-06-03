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В «Интере» официально объявили о назначении Индзаги

«Нерадзурри» обзавелись новым главным тренером
Футбол Серия А (Италия)
16:20
В «Интере» официально объявили о назначении Индзаги
Симоне Индзаги / Фото - Sport.meteoweek.com

Итальянский специалист Симоне Индзаги возглавил миланский «Интер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

45-летний тренер подписал контракт на два года. Последним местом его работы был «Лацио». Он возглавлял римлян с 2016 по 2021 год. В последнем сезоне под его руководством «орлы» заняли шестую строчку в Серии А.

На должности наставника «Интера» Индзаги сменил Антонио Конте, который тренировал команду с 2019 года. В последним своем сезоне он завоевал чемпионство со «змеями».

Ранее нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку сообщил о том, что останется в клубе.

Сергей Стаднюк
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Симоне Индзаги Интер

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