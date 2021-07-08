В Италии состоялись переговоры по трансферу Супряги в «Дженоа»

Представители сторон были замечены в одном из отелей Милана

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Дженоа». Об этом сообщает в своем твиттере журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, в четверг, 8 июля, состоялись переговоры по поводу трансфера. Представители сторон были замечены в одном из отелей в центре «Милана».

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово отпустить игрока за 7 – 8 миллионов евро. Также предусматриваются бонусы.

Также стало известно, что главный тренер киевлян Мирча Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности того, что на его место будет куплен форвард.