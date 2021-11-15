Малиновский: «Дженоа» Шевченко будет сложно с «Аталантой»
В клубе Шевченко новый президент. Он личный врач Берлускони
В совет директоров вошел и бывший владелец
19:11
Фото: sport.sky.it
В «Дженоа» сформировалось новое руководство, сообщает сайт клуба.
Президентом клуба стал Альберто Зангрилло. Он более известен как профессор и личный врач Сильвио Берлускони.
В совет директоров кроме самого Зангрилло вошли Джош Вондер, Хуан Арсиньегас и Андрес Бласкес. Все они представляют компанию 777 Partners, которая с лета стала владельцем клуба.
Бывший владелец команды Энрико Преицози также вошел в совет. Он назначен советником нового руководства. Также у Прециози осталась меньшая часть пакета акций «Дженоа».
Напомним, новым тренером «Дженоа» стал Андрей Шевченко.
Комментарии 0