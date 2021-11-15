В клубе Шевченко новый президент. Он личный врач Берлускони

В совет директоров вошел и бывший владелец

Фото: sport.sky.it

В «Дженоа» сформировалось новое руководство, сообщает сайт клуба.

Президентом клуба стал Альберто Зангрилло. Он более известен как профессор и личный врач Сильвио Берлускони.

В совет директоров кроме самого Зангрилло вошли Джош Вондер, Хуан Арсиньегас и Андрес Бласкес. Все они представляют компанию 777 Partners, которая с лета стала владельцем клуба.

Бывший владелец команды Энрико Преицози также вошел в совет. Он назначен советником нового руководства. Также у Прециози осталась меньшая часть пакета акций «Дженоа».

Напомним, новым тренером «Дженоа» стал Андрей Шевченко.