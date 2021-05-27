Симоне Индзаги договорился с «Интером». Сделка будет заключена в ближайшее время
В «Лацио» подтвердили уход Индзаги
Римский клуб остался без тренера
22:14
Симоне Индзаги / Фото - Sky Sports
Пресс-служба «Лацио» подтвердила уход главного тренера команды Симоне Индзаги.
Мы уважаем выбор тренера и, в первую очередь, игрока, чье имя долгие годы было связано с «Лацио» и достижениями команды, изменить свои планы.
Отметим, что специалист работал в римском клубе с 2016 года. За этот период его подопечным удалось выиграть Кубок и Суперкубок.Италии.
Сообщалось, что в ближайшее время Индзаги возгласит «Интер».
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