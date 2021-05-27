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В «Лацио» подтвердили уход Индзаги

Римский клуб остался без тренера
Футбол Серия А (Италия)
22:14
В «Лацио» подтвердили уход Индзаги
Симоне Индзаги / Фото - Sky Sports

Пресс-служба «Лацио» подтвердила уход главного тренера команды Симоне Индзаги.

Мы уважаем выбор тренера и, в первую очередь, игрока, чье имя долгие годы было связано с «Лацио» и достижениями команды, изменить свои планы.

Отметим, что специалист работал в римском клубе с 2016 года. За этот период его подопечным удалось выиграть Кубок и Суперкубок.Италии.

Сообщалось, что в ближайшее время Индзаги возгласит «Интер».

Сергей Стаднюк
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Симоне Индзаги Лацио

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