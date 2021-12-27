Марсьяль готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Ювентус» ради менее именитой команды
В «Манчестер Юнайтед» подтвердили, что Марсьяль хочет уйти в январе
Форвард может отправиться в Испанию
10:26
Фото: Sky Sports
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль хочет уйти из команды зимой.
Это подтвердил тренер МЮ Ральф Рангник сообщив BBC, что он разговаривал с французом на эту тему.
«Он объяснил мне, что он в «МЮ» уже семь лет и чувствует, что пришло время для перемен.
Я могу его понять. Насколько я знаю, пока по нему не было предложений от других клубов. Поэтому на данный момент он остается в команде».
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