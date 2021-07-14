Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В Манчестере оценили выступление Зинченко на Евро-2020

Игрок был одним из лидеров сборной Украины
Футбол Украинские легионеры
08:39
В Манчестере оценили выступление Зинченко на Евро-2020
Александр Зинченко / фото - dynamo.kiev

Подошел к концу чемпионат Европы 2020, который оказался очень удачным для сборной Украины. Команда не только смогла впервые в истории выйти в финальную часть турнира, но даже пройти в 1/4 финала.

Английское издание Мanchester Еvening News оценило игру футболистов «Манчестер Сити» на этом форуме, и рассказало о ярком перформансе Александра Зинченко:

«Это был первый крупный турнир для Александра Зинченко с момента его перехода в Манчестер Сити в 2018 году. Стремительный прогресс на уровне клуба совпал с игрой Алекса в составе его сборной.

Выступая на разных позициях во время турнира, Зинченко впечатлял своими действиями на всем пути его команды к четвертьфиналу. Он имеет все шансы перенести этот позитивный импульс на начало нового клубного сезона».

Игра Зинченко помогла сборной дойти так далеко в сетку турнира. В матче 1/8 против сборной Швеции игрок забил гол и отдал голевую передачу на победный мяч Артема Довбика на 120-й минуте.

Напомним, призовые за турнир игрок отдал на благотворительность.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зинченко сборная Украины (футбол) Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гризманна не будет в «Манчестер Сити»
Гризманна не будет в «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 июля 16:47
Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»
Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»
Футбол Сборная Украины
12 июля 17:52
1
Украина пропустила больше всех голов на Евро-2020
Украина пропустила больше всех голов на Евро-2020
Футбол Евро-2020
12 июля 15:31
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Футбол Евро-2020
12 июля 14:22
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Футбол Евро-2020
12 июля 13:36
Джентельмены или трусы? Сборная Украины совершила меньше всего фолов на Евро-2020
Джентельмены или трусы? Сборная Украины совершила меньше всего фолов на Евро-2020
Футбол Евро-2020
12 июля 12:52

Новости: Футбол

Судьба «Олимпика» в Первой лиге будет вскоре решена
Судьба «Олимпика» в Первой лиге будет вскоре решена
Первая лига
09:51
«Днепр-1» вновь арендует форварда «Динамо»
«Днепр-1» вновь арендует форварда «Динамо»
Украинская Премьер-лига
09:29
Вслед за Рамосом «Реал» хочет расстаться с еще одним топ-игроком
Вслед за Рамосом «Реал» хочет расстаться с еще одним топ-игроком
Примерa (Испания)
09:26
Травмировался, когда промазывал с пенальти? Рэшфорд перенесет операцию на плече
Травмировался, когда промазывал с пенальти? Рэшфорд перенесет операцию на плече
Премьер-Лига (Англия)
09:11
«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
Лига чемпионов UEFA
09:11
В Боснии состоялся исторический матч Лиги чемпионов по новым правилам UEFA
В Боснии состоялся исторический матч Лиги чемпионов по новым правилам UEFA
Лига чемпионов UEFA
08:50
В Манчестере оценили выступление Зинченко на Евро-2020
В Манчестере оценили выступление Зинченко на Евро-2020
Украинские легионеры
08:39
ЦСКА не согласился отпустить в аренду игрока в «Милан»
ЦСКА не согласился отпустить в аренду игрока в «Милан»
Серия А (Италия)
08:28
Не победитель, и даже не финалист. Моуриньо назвал лучшую сборную на Евро-2020
Не победитель, и даже не финалист. Моуриньо назвал лучшую сборную на Евро-2020
Евро-2020
08:25
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости