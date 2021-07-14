В Манчестере оценили выступление Зинченко на Евро-2020

Игрок был одним из лидеров сборной Украины

Александр Зинченко / фото - dynamo.kiev

Подошел к концу чемпионат Европы 2020, который оказался очень удачным для сборной Украины. Команда не только смогла впервые в истории выйти в финальную часть турнира, но даже пройти в 1/4 финала.

Английское издание Мanchester Еvening News оценило игру футболистов «Манчестер Сити» на этом форуме, и рассказало о ярком перформансе Александра Зинченко:

«Это был первый крупный турнир для Александра Зинченко с момента его перехода в Манчестер Сити в 2018 году. Стремительный прогресс на уровне клуба совпал с игрой Алекса в составе его сборной. Выступая на разных позициях во время турнира, Зинченко впечатлял своими действиями на всем пути его команды к четвертьфиналу. Он имеет все шансы перенести этот позитивный импульс на начало нового клубного сезона».

Игра Зинченко помогла сборной дойти так далеко в сетку турнира. В матче 1/8 против сборной Швеции игрок забил гол и отдал голевую передачу на победный мяч Артема Довбика на 120-й минуте.

Напомним, призовые за турнир игрок отдал на благотворительность.