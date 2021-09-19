В «Мариуполе» объяснили, почему домашний матч против «Шахтера» играли в Ковалевке

На домашнем стадионе азовцев велись технические работы

Фото: пресс-служба «Мариуполя»

Матч восьмого тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер» (0:5), который фактически был домашним для азовцев, прошел в Ковалевке.

В клубе объяснили, что встречу перенесли из работ на подстанции, которая питает домашний стадион. Однако в прессе появилась информация с фото, где указано, что 18 сентября в день матча на подстанции и стадионе никого нет.

Глава пресс-службы «Мариуполя» Александр Стельмах прояснил все моменты:

Работы велись, вот только их проводил не ФК «Мариуполь». Стадион не принадлежит футбольному клубу, он принадлежит городу. Город проводил работы с 15 по 20 сентября включительно. Мало ли, что могло появиться в прессе. Может они пришли, поснимали в субботу вечером, когда никто не работал. Работы же не обязаны вестись круглосуточно.

Как сейчас обстоят дела с газоном на стадионе имени Бойко?

С газоном все отлично. Кроме того, могу сообщить, что было отремонтировано табло.

Следующий свой домашний матч ФК «Мариуполь» играет 1 октября против «Руха». Где пройдет этот матч?

Конечно, мы будем играть его дома. Внеплановые неотложные работы, как и указано на нашем сайте, проходили с 15 по 20 сентября. Именно в этот период было невозможно проведение игр на стадионе имени Бойко.

Ранее защитник «Мариуполя» рассказал, что не получилось у команды в матче с «Шахтером».