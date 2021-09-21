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В матче с «Гранадой» Куман выпустил Пике на позицию центрального нападающего

Жерар помог «сине-гранатовым» вырвать ничью
Футбол Примерa (Испания)
14:38
В матче с «Гранадой» Куман выпустил Пике на позицию центрального нападающего
Фото: Getty Images

В матче пятого тура Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой».

Каталонцы пропустил на второй минуте и на протяжении практически всей встречи были в роле догоняющих. На 75-й минуте главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на позицию центрального нападающего выпустил защитника Жерара Пике.

Пике боролся за верховые мячи после постоянных навесов «сине-гранатовых», а также поучаствовал в голевой атаке, зацепившись за мяч в штрафной площади «Гранады».

Напомним, на замену Куману «Барселона» рассматривает пятерых специалистов.

Сергей Остапенко
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Теги

Жерар Пике Рональд Куман Барселона (футбол)

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