Бускетс: «У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику»
В матче с «Гранадой» Куман выпустил Пике на позицию центрального нападающего
Жерар помог «сине-гранатовым» вырвать ничью
14:38
Фото: Getty Images
В матче пятого тура Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой».
Каталонцы пропустил на второй минуте и на протяжении практически всей встречи были в роле догоняющих. На 75-й минуте главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на позицию центрального нападающего выпустил защитника Жерара Пике.
Пике боролся за верховые мячи после постоянных навесов «сине-гранатовых», а также поучаствовал в голевой атаке, зацепившись за мяч в штрафной площади «Гранады».
Напомним, на замену Куману «Барселона» рассматривает пятерых специалистов.
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