В матче с «Зарей» защитник «Ромы» установил уникальное достижение

Игрок дебютировал за главную команду римлян

Филиппо Миссори и Жозе Моуриньо / фото - RomaPress

В матче группового этапа Лиги конференций «Заря» разгромно уступила «Роме» (0:4).

Игра стала знаковой для защитника «волков» Филиппо Миссори. 17-летний игрок дебютировал за главную команду римлян во встрече с луганчанами.

К тому же, он стал первым в истории футболистом 2004-го года рождения, сыгравшим за итальянский клуб в еврокубках.

Защитник появился на поле с замены, и помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности.

«Волки» обеспечили себе место в плей-офф Лиги конференций вместе с целым рядом других команд.