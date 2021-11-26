Шахаб: «Мы играли на полную – это очень важно, но, к сожалению, «Рома» сумела забить, а мы – нет»
В матче с «Зарей» защитник «Ромы» установил уникальное достижение
Игрок дебютировал за главную команду римлян
26 ноября 12:40
Филиппо Миссори и Жозе Моуриньо / фото - RomaPress
В матче группового этапа Лиги конференций «Заря» разгромно уступила «Роме» (0:4).
Игра стала знаковой для защитника «волков» Филиппо Миссори. 17-летний игрок дебютировал за главную команду римлян во встрече с луганчанами.
К тому же, он стал первым в истории футболистом 2004-го года рождения, сыгравшим за итальянский клуб в еврокубках.
Защитник появился на поле с замены, и помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности.
«Волки» обеспечили себе место в плей-офф Лиги конференций вместе с целым рядом других команд.
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