В «Мехелене» подтвердили, что ведут переговоры с «Селтиком» по Шведу

Вероятно, речь идет о трансфере

Фото: Мехелен

Полузащитник Марьян Швед, вероятно, останется в «Мехелене».

Спортивный директор клуба Том Калуве сообщил 67HailHail, что клуб ведет переговоры с «Селтиком» по украинцу.

«Мы не должны хранить это в секрете. По-прежнему хотим, чтобы Швед стал нашим футболистом. Стараемся поскорее прийти к соглашению. Нам очень нужен игрок такого профиля. Я всегда очень осторожен в таких случаях. Все идет в правильном направлении, но переход возможен, только если все подпишут. Всегда может что-то случиться, но мы надеемся, что скоро подпишем Шведа».

Швед провел в «Мехелене» прошлый сезон в аренед. Полузащитник заявлял, что хочет остаться в Бельгии.