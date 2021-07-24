Официально. «Мехелен» выкупил Шведа у «Селтика»
В «Мехелене» в восторге от подписания Шведа
Полузащитника выкупили у «Селтика»
09:13
Фото: Мехелен
В «Мехелене» очень довольны полноценному трансферу Марьяна Шведа.
Спортивный директор клуба Том Калуве прокомментировал пресс-службе клуба трансфер украинца.
«Мы долго и изо всех сил работали над этим переходом. Все счастливы, что это наконец-то свершилось.
Марьян показал свой потенциал после тяжелого старта и проявил готовность остаться в нашем клубе. Это еще больше укрепляет веру в наш проект».
«Мехелен» выкупил украинца у «Селтика». Контракт с полузащитником рассчитан до 2024 года.
Комментарии 0