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В «Милане» подтвердили переход Жиру

Француз пройдет медосмотр
Футбол Серия А (Италия)
11:01
В «Милане» подтвердили переход Жиру
Фото: Sky Sports

Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».

Скорый приезд француза в Италию подтвердил MilanNews директор «россонери» Паоло Мальдини.

«Жиру должен приехать в четверг. У нас будет пара нападающих. Оливье – чемпион, победитель Лиги чемпионов. Он надежный игрок, и он может поделиться опытом с очень молодой командой. Также может появиться молодой нападающий».

Одним из вариантов еще одного форварда рассматривается Роман Яремчук.

Андрей Усмонов
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Оливье Жиру Милан

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