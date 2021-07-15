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В «Милане» подтвердили переход Жиру
Француз пройдет медосмотр
11:01
Фото: Sky Sports
Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».
Скорый приезд француза в Италию подтвердил MilanNews директор «россонери» Паоло Мальдини.
«Жиру должен приехать в четверг. У нас будет пара нападающих. Оливье – чемпион, победитель Лиги чемпионов. Он надежный игрок, и он может поделиться опытом с очень молодой командой. Также может появиться молодой нападающий».
Одним из вариантов еще одного форварда рассматривается Роман Яремчук.
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