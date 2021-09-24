Стало известно, когда Месси сможет вернуться в общую группу ПСЖ
В Париже рассказали, сможет ли Месси сыграть в матче с «Манчестер Сити»
Аргентинец пропустил предыдущий матч в чемпионате
13:28
Лионель Месси / фото - Eurosport
Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил травму колена в матче Лиги 1 против «Лиона» (2:1).
Из-за этого аргентинец пропустил встречу с «Метцом» и вряд ли поможет команде в игре с «Монпелье».
Как сообщает столичное издание Le Parisien, на выходных великий игрок вернется в общую группу команды и будет готовиться к матчу ЛЧ против «Манчестер Сити».
По предварительным прогнозам, форвард сможет принять участие в этом поединке.
Лионель провел в составе ПСЖ уже три матча, но пока что так и не отметился результативными действиями.
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