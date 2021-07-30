«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»
В ПФЛ дали добро на перенос матча «Оболонь» – «Альянс»
Клубы должны договориться о новой дате поединка
09:01
Фото - ФК Альянс
Матч второго тура Первой лиги «Оболонь» – «Альянс» будет перенесен. Соответствующую просьбу гостей удовлетворили в ПФЛ.
Теперь клубы до 5 августа должны договориться о новой дате поединка. Иначе ее определит сама организация.
Напомним, в стартовом туре команда из Липовой долины уступила «Металлисту» (0:2). В связи со спорным, по мнению руководства «Альянса», судейством клуб был намерен сняться с соревнований и прекратить существование.
Позже стало известно, что он таки продолжит существование, но уже с другим руководством.
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