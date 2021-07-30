В ПФЛ дали добро на перенос матча «Оболонь» – «Альянс»

Клубы должны договориться о новой дате поединка

Фото - ФК Альянс

Матч второго тура Первой лиги «Оболонь» – «Альянс» будет перенесен. Соответствующую просьбу гостей удовлетворили в ПФЛ.

Теперь клубы до 5 августа должны договориться о новой дате поединка. Иначе ее определит сама организация.

Напомним, в стартовом туре команда из Липовой долины уступила «Металлисту» (0:2). В связи со спорным, по мнению руководства «Альянса», судейством клуб был намерен сняться с соревнований и прекратить существование.

Позже стало известно, что он таки продолжит существование, но уже с другим руководством.