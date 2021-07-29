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В ПФЛ подтвердили, что «Альянс» не прекратит существование

Команда продолжит выступать в Первой лиге
Футбол Первая лига
17:54
В ПФЛ подтвердили, что «Альянс» не прекратит существование
ФК Альянс / Фото: Спортивный Житомир

Президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что «Альянс» не прекратит выступления в Первой лиге.

«Ситуация, связанная с выступлением «Альянса» на профессиональном уровне, сегодня кардинально изменилась. У команды появились новые инвесторы, и она не сойдет с дистанции. «Альянс» обратился в ПФЛ с просьбой о переносе очередного календарного матча с «Оболонью». Мы с пониманием отнеслись к ситуации и пошли навстречу команде из Липовой Долины. Об этой просьбе «Альянса» мы проинформировали его очередного соперника – «Оболонь». И теперь ждем официального согласия киевлян, о том, что они не против этого переноса».

Ранее сообщалось, что «Альянс» прекратит существование.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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