В ПСЖ предлагают Мбаппе космические деньги ради нового контракта

Владельцы клуба не хотят терять форварда

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

ПСЖ продолжает переговоры с Килианом Мбаппе по новому контракту, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По его информации, ПСЖ не хочет отпускать Мбаппе и всеми силами пытается договориться с игроком о новом контракте.

ПСЖ предлагает Мбаппе 32 миллиона евро в год (по действующему контракту игрок получает 18 миллионов). В ПСЖ боятся, что через год Мбаппе покинет клуб бесплатно, так как действующий контракт истекает в июне 2022-го года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать 8 игроков ради того, чтобы оставить Мбаппе.