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В России есть мнение, что их сборную отравили.

Именно такую причину разгрома от Бельгии (0:3) назвал депутат России Сергей Малинкович.

Но знаете, хочу сказать одну вещь. Если бы проиграли несколько лет назад, сказали бы «ну проиграли и проиграли». То есть не стали бы углубляться в одно единственное поражение. Но сейчас, после истории с нашей теннисисткой Яной Сизиковой, которую просто по каким-то абсурдным обвинениям задержали в Париже, я уже ничему не удивлюсь.

Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть…

Здесь точно замешана какая-то третья сторона. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию – на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.

Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты – лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью».