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В России считают, что их сборную отравили перед игрой с Бельгией

Команда уступила в три мяча на старте Евро-2020
Футбол Евро-2020
19:42
В России считают, что их сборную отравили перед игрой с Бельгией
Фото: РТ

В России есть мнение, что их сборную отравили.

Именно такую причину разгрома от Бельгии (0:3) назвал депутат России Сергей Малинкович.

«Счет 0:3 для меня шокирующий. Очень сильно подвели ребята в день России. Конечно, вся сборная знала об этом дне, поэтому они должны были лучше готовиться.

Но знаете, хочу сказать одну вещь. Если бы проиграли несколько лет назад, сказали бы «ну проиграли и проиграли». То есть не стали бы углубляться в одно единственное поражение. Но сейчас, после истории с нашей теннисисткой Яной Сизиковой, которую просто по каким-то абсурдным обвинениям задержали в Париже, я уже ничему не удивлюсь.

Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть…

Здесь точно замешана какая-то третья сторона. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию – на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.

Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты – лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью».

Россия уже установила антирекорд Евро.

Источник: sport24.ru Андрей Усмонов
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Бельгия - Россия сборная России (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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