В «Рубине» раскрыли настоящую причину срыва трансфера потенциального новичка «Динамо»

Игрок мог перебраться в российский клуб

Эрик Рамирес / фото - dynamo.kiev

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи о том, что казанский клуб не подписал возможного новичка «Динамо» Эрика Рамиреса из-за отказа отдавать клубу обратно половину официальной месячной зарплаты:

«Обычная практика в казанском «Рубине» - это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное - налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе XXI век. Просто смешно на это реагировать. Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде».

Игрок уже прибыл в Киев для прохождения углубленного медобследования, ведь как сообщалось ранее, проблемы со здоровьем – одна из причин, почему венесуэлец не стал частью казанской команды

Напомним, если медицинские тесты игрока будут в норме, то он отправится в Австрию на тренировочный сбор «Динамо».